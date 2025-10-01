El Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou condenó a muerte a 11 integrantes de la familia Ming, acusados de liderar un imperio delictivo en la frontera con Myanmar. La sentencia fue dictada el pasado lunes en la provincia de Zhejiang y recayó sobre los principales miembros del clan.

El fallo también alcanzó a otros acusados: cinco recibieron penas de muerte suspendidas y doce fueron sentenciados a entre cinco y 24 años de prisión. La condena se enmarca en la campaña de Pekín para desmantelar las redes de fraude transfronterizo que han proliferado en la frontera con Myanmar.

Complejo en KK Park, uno de los principales centros de estafas y trata de personas en Myawaddy, Myanmar. (Foto: gentileza The Guardian)

Entre los delitos probados figuran el fraude masivo en línea, la trata de personas y los asesinatos de quienes intentaron escapar de los complejos. El tribunal responsabilizó a la organización por la muerte de al menos diez víctimas, incluidas cuatro que fueron acribilladas durante un traslado forzoso en octubre de 2023.

Los 11 condenados a muerte deberán esperar la revisión obligatoria de sus sentencias por parte del máximo tribunal de justicia de China, paso previo a la ejecución de la pena capital.

Estafas en línea, casinos ilegales y narcotráfico

La ciudad de Laukkaing, en la frontera entre Myanmar y China, donde se concentraban las operaciones del clan Ming. (Foto: Reuters)

La familia Ming, una de las llamadas “cuatro familias” mafiosas del norte de Myanmar, construyó un entramado de estafas en línea, casinos ilegales y narcotráfico. Para sostener esas actividades, operaban a través de grandes complejos de fraude en la región autónoma de Kokang, cuya capital, Laukkaing, se convirtió en el epicentro del crimen organizado regional.

Las víctimas eran personas traficadas y obligadas a trabajar bajo amenazas y vigilancia armada en estos centros. En su apogeo, la organización llegó a controlar a más de 10.000 personas en los parques de estafas, según la cadena estatal china CCTV.

La presión de Pekín contra los recintos fraudulentos se intensificó en 2023 tras denuncias internacionales y el reclamo de familias chinas que buscaban a sus parientes desaparecidos. Ese año las autoridades ofrecieron recompensas de hasta 70.000 dólares por los líderes del clan.

El jefe de familia, Ming Xuechang, se suicidó mientras estaba bajo custodia y sus hijos y nietos fueron arrestados poco después. Las investigaciones señalan que la organización generó miles de millones de dólares mediante fraudes en línea, dinero que se usó para expandir casinos, prostíbulos y financiar grupos armados.

Fuente: TN