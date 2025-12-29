El Gobierno de China se prepara para un cambio de marcha en su política económica. El ministro de Hacienda, Lan Fo'an, anunció que el país implementará una "política fiscal más proactiva" durante 2026, con el objetivo de garantizar un arranque sólido del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Ads

La medida busca blindar el crecimiento frente a los desafíos externos y profundizar la transición hacia un modelo menos dependiente de las exportaciones y más centrado en la tecnología y el bienestar social.

Los pilares del plan fiscal chino:

Ads

Impulso al consumo: El ministerio continuará subsidiando programas de reemplazo de bienes de consumo (electromecánicos y vehículos), buscando que el mercado interno de 1.400 millones de personas sea el motor principal del PBI.

Nuevas fuerzas productivas: Se priorizará la inversión en sectores de alta tecnología, eficiencia y calidad —como la inteligencia artificial, energías verdes y manufactura avanzada— para acelerar la independencia tecnológica.

Foco en el bienestar: El gasto público se redirigirá hacia la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios médicos, la educación de alta calidad y la mejora del sistema de seguridad social.

Control de deuda: Lan Fo'an subrayó que, aunque el gasto crecerá, se mantendrá una vigilancia estricta para resolver los riesgos de las deudas ocultas de los gobiernos locales y evitar nuevos aumentos descontrolados de pasivos.

Este anuncio coincide con las directrices de la Conferencia Central de Trabajo Económico, donde se solicitó un uso más eficiente de los bonos gubernamentales para financiar infraestructura estratégica y desarrollo humano.

Puede interesarte

Fuente: NA

Ads