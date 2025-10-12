El gigante asiatico acusó este domingo a Estados Unidos de mantener un “doble rasero” en materia de comercio internacional, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer un nuevo arancel del 100% sobre los productos chinos. El Ministerio de Comercio del país asiático aseguró que la medida “distorsiona la competencia global” y anticipó que adoptará “contramedidas” si se concreta.

Ads

La advertencia se produjo después de que Trump criticara a Pekín por endurecer las reglas de exportación de tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica, y afirmara que China se había vuelto “muy hostil”. El republicano incluso sugirió que podría cancelar su encuentro con el presidente Xi Jinping previsto para fin de mes.

El gobierno chino respondió que “no teme una guerra comercial”, y acusó a Washington de “abusar del concepto de seguridad nacional” al imponer restricciones a las exportaciones de semiconductores y chips. Además, calificó las amenazas arancelarias como “la forma equivocada de relacionarse con China”.

Ads

Puede interesarte

El mercado financiero reaccionó con nerviosismo a las declaraciones de Trump: el índice S&P 500 cayó un 2,7%, su peor jornada desde abril. Analistas advirtieron que el intercambio de advertencias entre ambos países podría interrumpir el frágil equilibrio alcanzado tras los acuerdos de mayo, que habían reducido parcialmente los aranceles de tres dígitos.

China, que procesa cerca del 90% de las tierras raras del mundo, anunció la semana pasada un endurecimiento de los controles a su exportación. La decisión busca “proteger la seguridad nacional”, según el gobierno de Xi, aunque en Occidente fue interpretada como una maniobra de presión en el contexto de las negociaciones comerciales.

Ads

Por el momento, no está claro si el encuentro entre Trump y Xi se realizará como estaba previsto durante la cumbre en Corea del Sur. Sin embargo, el nuevo cruce de declaraciones vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad de las relaciones comerciales entre las dos principales economías del planeta.

Fuente: BBC