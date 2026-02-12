El movimiento ocurrió durante la mañana y se originó a una profundidad cercana a los 33 kilómetros, lo que hizo que fuera percibido con intensidad en distintas ciudades del norte y centro del país. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas ni daños estructurales de gravedad.

Vecinos de localidades como La Serena y Coquimbo reportaron el temblor a través de redes sociales, mientras que también hubo reportes desde sectores más alejados, incluida la Región Metropolitana. En algunos puntos, el movimiento generó evacuaciones preventivas de edificios y oficinas.

El sismo incluso fue advertido en provincias argentinas cercanas a la cordillera, como Mendoza y San Juan, donde habitantes señalaron haber sentido una vibración prolongada.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) indicó que, por las características del evento, no se dan las condiciones para un tsunami, por lo que descartó riesgos para las zonas costeras.

De todos modos, los organismos técnicos continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de réplicas, un fenómeno habitual luego de movimientos de esta magnitud.

Chile se encuentra en una de las áreas de mayor actividad sísmica del planeta debido al choque entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Por esa razón, los movimientos telúricos forman parte de la dinámica geológica frecuente del territorio.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma, informarse por canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante este tipo de eventos.