Foto: Infobae

El gobierno de Chile realizó este domingo un nuevo vuelo de deportación de migrantes irregulares en el marco del plan migratorio impulsado por el presidente José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo con una política de endurecimiento fronterizo.

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Según informó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), fueron expulsadas 80 personas: 60 por orden judicial y 20 por vía administrativa. Del total, 58 eran ciudadanos colombianos y 22 bolivianos.

Además, las autoridades señalaron que 32 de los deportados registraban antecedentes policiales. Cada migrante viajó acompañado por un agente policial encargado de custodiar el traslado hasta el arribo a su país de origen.

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Se trató del tercer vuelo de deportación realizado desde la llegada de Kast a la presidencia. Con este nuevo operativo, ya suman 160 las personas expulsadas por vía aérea hacia distintos países.

El subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, destacó que el procedimiento se realizó en un vuelo comercial completamente ocupado por migrantes deportados y personal policial. Según sostuvo, la medida forma parte del “plan de reordenamiento migratorio” prometido por el actual gobierno.

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Por su parte, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que desde marzo fueron expulsadas 780 personas del país: 683 por vía administrativa y 97 por vía judicial.

También indicó que crecieron las salidas voluntarias de migrantes en lo que va del año. De acuerdo con cifras oficiales, ya se registraron 2.446 casos, de los cuales la mayoría corresponde a ciudadanos venezolanos.

Fuente: Perfil