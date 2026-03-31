Foto: Infobae

Chile comenzó a debatir nuevas medidas de seguridad escolar ante una seguidilla de hechos violentos en establecimientos educativos. El gobierno de José Antonio Kast anunció que impulsa cambios en reglamentos y proyectos de ley para reforzar los controles en las escuelas, con iniciativas que incluyen detectores de metales y revisión de mochilas.

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La discusión se aceleró después de que un estudiante matara a una inspectora con un cuchillo en una escuela de Calama, en el norte del país. A ese episodio se sumó otro caso ocurrido este lunes en Curicó, donde un alumno fue detenido tras intentar ingresar a clases con un arma de fuego.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que ya existe una ley en proceso de promulgación que permitirá a los establecimientos instalar dispositivos tecnológicos de control, como detectores de metales. Además, el Ejecutivo evalúa avanzar con la revisión de mochilas en los accesos a los colegios.

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“Vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos”, afirmó Kast al defender la necesidad de endurecer los controles y pedir mayor conciencia a las familias frente a la situación.

Sin embargo, desde el sector docente advirtieron que las medidas no alcanzan por sí solas. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que el problema es más profundo y reclamó una respuesta integral que también contemple salud mental, convivencia escolar y participación de las familias.

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Fuente: TN