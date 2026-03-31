Chile evalúa revisar mochilas y usar detectores de metales ante la suba de violencia escolar
El gobierno de José Antonio Kast anunció que analiza nuevas medidas de control en las escuelas tras una serie de episodios graves. Entre las propuestas aparecen detectores de metales y revisiones obligatorias en los ingresos.
Chile comenzó a debatir nuevas medidas de seguridad escolar ante una seguidilla de hechos violentos en establecimientos educativos. El gobierno de José Antonio Kast anunció que impulsa cambios en reglamentos y proyectos de ley para reforzar los controles en las escuelas, con iniciativas que incluyen detectores de metales y revisión de mochilas.
La discusión se aceleró después de que un estudiante matara a una inspectora con un cuchillo en una escuela de Calama, en el norte del país. A ese episodio se sumó otro caso ocurrido este lunes en Curicó, donde un alumno fue detenido tras intentar ingresar a clases con un arma de fuego.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que ya existe una ley en proceso de promulgación que permitirá a los establecimientos instalar dispositivos tecnológicos de control, como detectores de metales. Además, el Ejecutivo evalúa avanzar con la revisión de mochilas en los accesos a los colegios.
“Vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos”, afirmó Kast al defender la necesidad de endurecer los controles y pedir mayor conciencia a las familias frente a la situación.
Sin embargo, desde el sector docente advirtieron que las medidas no alcanzan por sí solas. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que el problema es más profundo y reclamó una respuesta integral que también contemple salud mental, convivencia escolar y participación de las familias.
Fuente: TN
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