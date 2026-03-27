Defensa Civil recibió hoy a alumnos del Jardín de Infantes N°931 en el cuartel ubicado en Guanahani 4546, donde participaron de una visita educativa para conocer el funcionamiento del área y aprender sobre prevención de accidentes domésticos.

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La actividad se enmarca en un programa de visitas previamente coordinadas, destinado a que estudiantes de distintos establecimientos educativos conozcan la labor de Defensa Civil y las herramientas básicas de actuación ante emergencias. Esta propuesta se realiza de manera ininterrumpida desde 2021 y ya cuenta con más de 30.000 asistentes.

Durante la jornada, los alumnos accedieron a material audiovisual sobre la historia de la institución y recorrieron las instalaciones, donde se interiorizaron sobre distintas situaciones de riesgo en el ámbito doméstico y las formas de prevenirlas.

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El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, subrayó que las capacitaciones se desarrollan bajo “la idea y consigna de enseñarles a los chicos y a toda la población, cuál es la actividad que lleva adelante Defensa Civil en el mundo y sobre todo acá en Mar del Plata, mostrándoles nuestras instalaciones y enseñarles a cómo comunicarse con nosotros en caso de una emergencia”.

Estas visitas forman parte de un cronograma sostenido en el tiempo, que busca fortalecer la concientización en la comunidad educativa. Las instituciones interesadas en participar pueden solicitarlo comunicándose al 103.

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