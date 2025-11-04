La investigación por la muerte de Bautista Coronel, el joven de 17 años asesinado frente al Casino de Necochea tras una pelea con otro adolescente, sumó nuevas pruebas con la aparición de una serie de mensajes que reflejan la tensión previa entre ambos.

Ads

Los chats, difundidos en las últimas horas, muestran un cruce cargado de amenazas entre la víctima y el presunto agresor. En uno de los audios del grupo de WhatsApp “Todo Neco”, el acusado advertía: “Donde te agarre a tiros, vamos a ver quién corre”. Bautista respondió: “Caé ya, a ver, ya. Dale, mové”. El intercambio terminó con otra amenaza: “Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona”.

La fiscal de menores Verónica Posse, a cargo de la causa, confirmó que existía un conflicto previo entre ambos adolescentes y que el diálogo se dio el jueves anterior al homicidio. “El imputado prestó declaración; no dio detalles del hecho, pero sí mencionó circunstancias posteriores y un enfrentamiento previo con la víctima”, explicó.

Ads

Durante la investigación se secuestraron dos elementos: un asiento de bicicleta y un objeto punzante —aún por determinar si se trata de un cuchillo o una punta casera—, ambos presuntamente vinculados al crimen.

Según el informe preliminar de la autopsia, Bautista Coronel murió por una herida en la fosa ilíaca derecha, la cual resultó letal.

Ads

Posse detalló que en los próximos días volverá a tomarle declaración al acusado para definir la calificación legal del hecho. “Estamos ante un delito de homicidio, aunque podría modificarse si surgen nuevas pruebas o participaciones”, señaló.

El joven detenido permanecerá alojado en la Unidad Penal de Batán hasta la audiencia en la que se le leerán los cargos. La fiscal adelantó que la audiencia será virtual, aunque no descartó solicitar el traslado a Necochea para realizarla de manera presencial. “Ahí se resolverá la prisión preventiva y el lugar donde cumplirá la medida”, concluyó.



Puede interesarte