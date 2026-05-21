Charlotte Caniggia ingresó a la casa de "Gran Hermano"
Junto a Charlotte ingresaron 12 participantes más
Gran Hermano Generación Dorada tuvo una noche revolucionaria con el ingreso de nuevos participantes a la casa más famosa del país. La primera en ser presentada oficialmente por Santiago del Moro fue Charlotte Caniggia.
La mediática e influencer ingresó oficialmente a la casa y rápidamente se convirtió en una de las entradas más comentadas de la noche. En su presentación contó: “Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Y a mí me gusta hacer de todo. Yo limpio, soy re de mi hogar”.
Además, agregó: “Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”.
