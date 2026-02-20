Con motivo de cumplirse 100 años de la llegada a Mar del Plata del comandante Ramón Franco y los tripulantes del hidroavión Plus Ultra, se realizará hoy a las 18:00 una charla ilustrada conmemorativa en Villa Mitre (Lamadrid 3870), con entrada libre y gratuita.

Ads

La actividad propone recordar esta hazaña de la aviación mundial y la visita de los notables pilotos a la ciudad, registrada en fotografías y filmaciones por Mateo Bonnin, pionero local de la fotografía, la prensa gráfica y la producción cinematográfica.

La disertación estará a cargo de la investigadora Mercedes Monteverde, biógrafa de Bonnin, quien abordará el valor histórico de esos registros y su importancia para la memoria cultural de la ciudad.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, el realizador y docente audiovisual Miguel Monforte aportará una mirada sobre los modelos de producción documental de la época y la relevancia de la preservación del patrimonio fílmico como parte del legado histórico.

La propuesta busca poner en valor el acontecimiento aeronáutico y su impacto cultural, a través de imágenes y documentos que reflejan uno de los momentos más significativos de la historia local vinculada a la aviación.

Ads