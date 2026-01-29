Mar del Plata tendrá este jueves 29 de enero una jornada con condiciones variables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El día comenzará con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas y lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, la ciudad registrará una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, con valores templados durante gran parte de la jornada. Durante la mañana se prevén alrededor de 18°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará su pico máximo antes de descender levemente por la noche.

Respecto a las precipitaciones, la probabilidad será baja durante la mañana (0 a 10%), pero aumentará hacia la tarde y la noche (10 a 40%), período en el que podrían registrarse tormentas aisladas y chaparrones, algunos de ellos de corta duración.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Soplará desde el sector noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h por la mañana y ráfagas que podrían intensificarse por la tarde y la noche, alcanzando velocidades de hasta 42 a 50 km/h.

En síntesis, Mar del Plata vivirá un jueves con temperaturas moderadas, tiempo desmejorando hacia el final del día, posibles lluvias y viento moderado a fuerte, especialmente durante las últimas horas.

