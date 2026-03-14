Chaparrones y tormentas aisladas para un sábado húmedo en Mar del Plata
El SMN anticipó una jornada con probabilidades de precipitaciones de hasta el 40% y vientos de hasta 31 kilómetros por hora. El domingo mejorarán las condiciones con una máxima cercana a 29°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se espera una jornada inestable en Mar del Plata, con chaparrones por la tarde y tormentas aisladas durante la noche, con una temperatura mínima de 25°C.
Según el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% a lo largo de la jornada.
Además, se prevén vientos del sector norte y noreste con una velocidad estimada de hasta 31 kilómetros.
Para el domingo, en tanto, el organismo anticipó una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una temperatura máxima prevista de 29°C.
