Este domingo se presentará con condiciones algo inestables en Mar del Plata. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada con probabilidad de chaparrones, especialmente durante la tarde.

Ads

La temperatura mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, en un día templado, típico de diciembre en la ciudad.

En cuanto al viento, soplará inicialmente desde el oeste y con el correr de las horas rotará al sudoeste. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones llegará al 40%, por lo que se recomienda tener en cuenta estas condiciones para actividades al aire libre.

Ads

Un domingo con clima variable, ideal para planes flexibles y atentos a la evolución del tiempo.

Ads