La noche en Estación Chapadmalal se volvió un escenario de terror cuando un joven de 28 años fue interceptado por tres atacantes que, sin mediar palabra, lo acuchillaron dos veces para robarle sus pertenencias. El violento episodio ocurrió en la zona de Calle 36 y 27, donde la víctima, herida en el rostro y en el muslo, apenas pudo relatar cómo los agresores lo rodearon y lo despojaron incluso del chaleco azul que llevaba puesto antes de huir a campo abierto.

El alerta ingresó al 911 y personal de la Comisaría Octava llegó rápidamente al lugar. Mientras el SAME asistía al herido —que fue trasladado consciente y fuera de peligro al HIGA—, el Gabinete Técnico Operativo inició una intensa búsqueda por la zona. Minutos después, en Calle 35 entre 25 y 27, los efectivos lograron interceptar a dos de los presuntos autores: un hombre de 34 años y un joven de 18.

El cuadro era contundente: el menor llevaba encima el chaleco sustraído, mientras que el mayor presentaba su ropa y parte de su cuerpo manchados de sangre, coincidiendo con las heridas que había sufrido la víctima durante el brutal asalto.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso la imputación por “Robo doblemente agravado en poblado y en banda y por mediar utilización de arma blanca” y ordenó el traslado de los detenidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

