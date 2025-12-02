Un casero de 38 años fue detenido este lunes en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, durante un operativo del CPR y la Sub DDI, acusado de robar USD 149.487, $13.650.000 y un arma del establecimiento donde trabajaba.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías a pedido de la UFIJ 11, que investiga el caso como robo agravado en despoblado.

El dueño del establecimiento "Mis Viejos", ubicado en el Cuartel III de Chacabuco, denunció el ingreso forzado a su casa y la sustracción del dinero y de una escopeta.

Con testimonios, análisis de comunicaciones y tareas coordinadas entre el CPR Chacabuco y la Sub DDI, los investigadores apuntaron al casero I.L., de 38 años, nacido en Corrientes y empleado del predio.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia. En su casa, la policía secuestró $13.650.000, USD 149.487, una escopeta doble caño calibre 16 sin marca ni numeración y herramientas coincidentes con lo denunciado.

Qué analiza ahora la fiscalía

El fiscal Pablo Vespasiano ordenó la aprehensión inmediata del casero por robo agravado en despoblado, y quedó alojado en la sede de la Sub DDI Chacabuco.

La UFIJ 11 investiga ahora si el acusado actuó solo o si contó con apoyo externo, mientras el dinero y el arma permanecen secuestrados y a disposición de la Justicia.

Fuente: TN