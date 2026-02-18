En medio del debate en el Congreso por el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, la conducción de la CGT analiza una medida de fuerza. Mientras se define la fecha de tratamiento en Diputados, las regionales comienzan a discutir la modalidad que tendrá el paro en cada ciudad.

“Lo que ellos denominan modernización laboral, para nosotros es una contrarreforma”, sostuvo el dirigente, en diálogo con El Marplatense, y explicó que la regional local se mantiene a la espera de las definiciones del Consejo Directivo Nacional.

Según indicó, todavía no está confirmado si el tratamiento será este jueves o la próxima semana. “Van a ser días de muchas reuniones”, anticipó.

Aunque desde la conducción nacional se habló de un paro sin movilización, en varias regionales bonaerenses, incluida Mar del Plata, se discute la posibilidad de marchar en cada ciudad.

“Acá tenemos una dinámica muy particular. Interactuamos mucho con las dos CTA”, explicó Guglielmotti, y recordó el plenario realizado frente a la Catedral y las movilizaciones de diciembre contra la reforma, que calificó como “muy importantes y multitudinarias”.

En las próximas horas, la central obrera local mantendrá conversaciones con el resto de las centrales sindicales para definir la modalidad que adoptará la protesta una vez que se confirme la fecha del paro.