Se dio a conocer la cifra de desocupación del cuarto trimestre del 2023 en Mar del Plata y la cifra es preocupante. Afecta a 32 mil personas, siendo el 9,3% de la población, según datos afirmados del INDEC.

De esta forma, la ciudad vuelve a estar al tope del podio, por encima de la media nacional, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sobre esto, el secretario general de la CGT, José Luis Rocha dialogó con El Marplatense y expresó cómo ven esta problemática desde el sector: "Lo entendemos con mucha preocupación. Preveíamos que podía pasar, por las políticas que se vienen implementando y estamos convencidos de que, así como el último trimestre del 2023 que englobó a un mes de la temporada. Normalmente los últimos tres meses de cada año, baja la desocupación en la ciudad porque muchos trabajadores consiguen temporalmente".

José Luis Rocha, titular de la CGT.

"Lo que observamos es que tras tener el verano que tuvimos, en todos los sectores, detectamos que la temporada no fue buena, de hecho fue muy mala. Con lo cual creemos que el primer trimestre del 2024 va a obtener una desocupación superior".

“Es un dato alarmante. Nosotros veníamos planteando ya en el gobierno anterior, la difícil situación que pasaban los trabajadores con los índices de inflación, ya altos siendo del 7% o más. Ahora nos encontramos con uno que festeja la última inflación, después de 100 días, siendo del 13% como un numerazo, pero para nosotros es aún más preocupante”, siguió Rocha.

"Lo planteábamos desde la Secretaría de Trabajo, que la función de esos organismos era mediar entre las partes, quién iba a pedir paritaria y quien las otorgaba pero vemos desde hace un tiempo que no están realizando esa tarea porque en nuestro gremio, la UOM, se pedían aumentos de un 35%, las cámaras empresarias ofrecen un 15% y las audiencias duran 10 minutos. Preguntan que es lo qué se pide, qué es lo que se ofrece y como no se pusieron de acuerdo, pasan rápidamente a un cuarto intermedio. Las actas de audiencia no tienen más de media carilla. No están haciendo su tarea, que es la de mediar entre las partes", concluyó el referente local.