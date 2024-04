A pocos días de conocerse la inflación de marzo donde el INDEC detectó un 11%, siendo un 51,6% en los primeros tres meses del año y un interanual del 287,9% , la realidad económica actual del país, preocupa fuertemente.

Sobre esto, José Luis Rocha, secretario general de la CGT de Mar del Plata dialogó con El Marplatense y explicó cómo observan desde el sector, la realidad de las empresas y los trabajadores.

"La verdad es que para nosotros, el número sigue siendo alto. Esta gente vino con la promesa de bajar la inflación que es algo que ya veníamos planteando en el gobierno anterior, donde indicábamos que no se podía seguir trabajando con el nivel que había. La diferencia es que teníamos trabajo. Hoy nos encontramos con que la gente que venía a eliminarla, en cuatro meses recolectó el 70,3% con el agravante de que las empresas empezaron a bajar su producción. Algunas cerraron, otras están con suspensiones. La situación es difícil a nivel nacional", dijo.

"A nivel local todavía no hemos pasado que las empresas estén con programas de suspensiones pero si tenemos algunos despidos en el Parque Industrial. Tenemos la producción plantada en todas del sector metalúrgico y en la industria en general, se plancharon", siguió el referente.

Y agregó: "En la UOM, llevamos una estadística mensual en las altas y las bajas, de los trabajadores y en dos meses triplicó. Todavía no tenemos el número de marzo pero enero y febrero perdimos 80 puestos de trabajo, además de que no hubo altas. Para una ciudad como Mar del Plata, esa cifra es altísima. Considerando además de que esta posee el nivel más alto de desocupación"

"Tenemos un gobierno que dijo abiertamente que no va a homologar algunas paritarias que ya están acordadas. En la apertura del mercado, la desregulación, el cuento de que iba a ordenar todo, lo prometido era que el Estado no se mete. Pero ahora, lo salarial tiene que ver con el mercado porque es un acuerdo entre privados, así como otros gremios a los cuales no se les aceptó la paritaria", indicó Rocha.

"Es muy difícil recuperar o conseguir un aumento de sueldo. En la UOM nosotros estamos tratando de recuperar lo perdido con la inflación. Ni siquiera hablamos de recuperar salarios, sino lo perdido pero nos está costando muchísimo. Con paritarias mes a mes, nunca le vamos a ganar", concluyó el Secretario General de la CGT de Mar del Plata.