La CGT Regional Mar del Plata - Batán expresó su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que propone modificar el régimen de Zona Fría y excluir a Mar del Plata, al advertir que afectará a 220.000 hogares con la pérdida de subsidios en las tarifas de gas.

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Desde la central sindical señalaron que la medida implicaría que miles de usuarios dejen de percibir un descuento del 30%, mientras que los sectores más vulnerables perderían el beneficio del 50%, lo que derivaría en un fuerte impacto económico para las familias.

“La quita de este beneficio significa un aumento desmedido en las tarifas de gas en una ciudad que, por sus condiciones climáticas, necesita de este régimen diferencial para garantizar el acceso igualitario a un servicio esencial”, indicaron.

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Asimismo, consideraron que la iniciativa se da en un contexto de caída del poder adquisitivo, pérdida de empleo y ajuste sobre los sectores populares, por lo que calificaron la medida como “injusta, insensible y profundamente perjudicial”.

Desde la CGT recordaron que la inclusión de Mar del Plata y Batán en el régimen de Zona Fría fue el resultado de años de reclamos y trabajo conjunto entre organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinales, en el marco de una multisectorial que impulsó la iniciativa.

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También advirtieron que la ciudad presenta problemáticas estructurales vinculadas al empleo y a las condiciones sociales, por lo que eliminar el beneficio agravaría la situación de trabajadores y jubilados.

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La central obrera exigió a los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires que rechacen cualquier modificación que afecte este derecho y convocó a organizaciones sociales, sindicales y políticas a mantenerse en estado de alerta y movilización.