La Cámara Empresaria Del Transporte Automotor De Cargas de Mar del Plata (C.E.T.A.C.) presentó una acción judicial declarativa de certeza que persigue el dictado de una resolución judicial por parte de la justicia, acerca de la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que crea la tasa de mantenimiento de red vial, por la que se incrementó un 3% el valor neto de impuestos del combustible líquido en Mar del Plata.

A través de un comunicado, señalaron que "se peticionó además el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se suspenda preventivamente la ordenanza mientras dura el proceso judicial".

La acción se tramitará ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Número 1 de nuestro departamento judicial, a cargo del Dr. Isaach.

"La ordenanza, ya en plena ejecución, está causando un grave perjuicio al sector del transporte Automotor de Cargas y a la ciudadanía en general toda vez que este nuevo “impuesto” que ha creado el municipio impacta fuertemente en los costos del combustible -principal insumo de nuestra actividad-, de aquellas empresas que recargan en las estaciones

de servicio de nuestra ciudad", destacaron.

Entre los efectos negativos que provoca, enumeraron:

-. Imposibilidad de trasladar éste gravamen a precios de fletes interjurisdiccionales toda vez que se trata de un tributo que exclusivamente se percibe en en el partido General Pueyrredón.

-. Desventaja competitiva respecto de empresas que viajan a Mar del Plata de localidades vecinas y carga combustible en origen, pueda ofrecer un mejor precio para los fletes porque simplemente no carga combustible en Mar del Plata, use o no use la red vial.

-. Imposición de la obligación de pago a aquellas empresas de transporte que prestan servicios de fletes interjurisdiccionales en ruta, y que cargan en nuestra ciudad solo para salir a ruta con destino a otras localidades, sin pisar el asfalto marplatense.

-. Doble imposición de impuestos, toda vez que lo que ahora se pretende cobrar, ya se recaudaba en el marco de las disposiciones del DNU 505/58 que crea la Dirección Nacional de Vialidad.

-. Violación de la prohibición de la ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales 23.548, que prohíbe la aplicación de gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos, entre los que se incluyen impuestos al consumo de combustible.

-. Trato discriminatorio al transporte automotor de cargas, por cuanto se ha eximido de la obligación de pago al transporte interurbano de pasajeros, a la carga de combustible a granel, y al gas natural comprimido, dejando fuera del tributo, por ejemplo, a los taxis, remises, y unidades de reparto local que funcionan a GNC.

-. Direccionamiento de los fondos a cuentas generales. Pese a que se dispone que la tasa es para el mantenimiento de la red vial, el dinero se envía y administra desde las cuentas generales del municipio, y no desde las cuentas del EMVIAL, organismo específicamente creado para estas tareas.

-. Falta de vinculación entre la tasa, el sujeto obligado al pago (todo el que carga combustible en nuestra ciudad) el servicio ofrecido. En este punto, solo basta con preguntarse qué servicio se le dá al transportista que transita “de paso” por nuestra ciudad, que debe cargar aquí combustible y por ello paga la tasa, y que sigue viaje a otra localidad sin siquiera entrar en Mar del Plata?. Ninguna. ¿Qué asfalto utiliza una desmalezadora a nafta que paga el impuesto, o una lancha de pesca deportiva, que cargan combustible en nuestra ciudad? Ninguno. Podemos seguir.

De modo que "la necesidad de recurrir a la justicia para dirimir ésta cuestión representa para nuestra entidad y para nuestros asociados, que han colaborado y colaboran con el municipio a diario y desde hace años en diversos temas de interés es un hecho que, lejos de festejarse, se lamenta", remarcaron.

Por lo que "hemos mantenido reuniones con Secretaría de Gobierno y funcionarios municipales de diversas áreas explicando nuestra problemática, y pidiendo que velaran, así como lo han hecho con otros sectores, por nuestro sector, gran generador de empleo", destacaron.

Asimismo, expresaron que "no hemos obtenido sin embargo respuesta alguna, ni siquiera del Sr. Intendente, a quien hemos peticionado una reunión que si bien fue prometida, nunca se llevó a cabo ante su falta de respuesta".

En consecuencia, "entendemos que nuestra ciudad necesita recursos, pero sostenemos que deben obtenerse de forma razonable, legal y consensuada, y apoyaremos las iniciativas que se formulen en ese sentido, como siempre lo hemos hecho", dijeron.

Conclusión, "estamos a la espera de una respuesta de la justicia, donde entendemos esto debe dirimir ante la falta de acuerdo. Dejamos sin embargo hecha la advertencia. En caso de resultar desfavorable la resolución que pretendemos, no bajaremos los brazos y continuaremos reclamando por aquello que estamos convencidos debe corregirse", sentenciaron.