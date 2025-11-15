Tras varios días de deliberación, el jurado popular de Chaco declaró culpables a César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. La decisión fue alcanzada por unanimidad y establece la pena de prisión perpetua para los tres principales acusados.

César Sena fue condenado como autor material del crimen, mientras que sus padres fueron hallados culpables como partícipes necesarios, en un caso que conmocionó al país y se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género.

NOTICIA EN DESARROLLO

