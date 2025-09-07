Este domingo, los vecinos de General Pueyrredon participaron de la elección que renovará cargos bancas legislativas locales y provinciales. De acuerdo a los primeros informes, votó alrededor del 50 por ciento del padrón

La jornada dejó definidos los principales candidatos locales, entre ellos Fernando Muro de La Libertad Avanza, Mariana Cuesta de Fuerza Patria y Gustavo Pulti de Acción Marplatense y el kicilofismo local.

Además, estas elecciones tienen el debut como candidato del empresario y candidato a concejal por Construyendo Porvenir, Marcelo González.

A nivel provincial, dentro de la quinta sección electoral, Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta, disputarán el primer lugar en las legislativas provinciales, en una elección que promete ser apasionante.

La atención ahora se centra en los resultados provisorios que marcarán el rumbo político de Mar del Plata y su influencia en la quinta sección de la provincia de Buenos Aires.

