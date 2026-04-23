Cerraron el acceso a periodistas en Casa Rosada y crece la tensión con la prensa
Sin explicaciones oficiales, el Gobierno impidió el ingreso a trabajadores acreditados. La medida coincide con una reunión entre Javier Milei y el empresario Peter Thiel.
El Gobierno nacional decidió impedir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que generó fuerte preocupación en el ámbito de la prensa. Sin comunicación oficial previa, se restringió el acceso a la sede gubernamental y se dejó sin efecto el sistema de acreditaciones vigente.
La decisión fue ejecutada por Casa Militar, que además habría eliminado las huellas dactilares registradas de los trabajadores de prensa que cubren diariamente la actividad presidencial. De este modo, quienes habitualmente informan desde Balcarce 50 quedaron imposibilitados de ingresar por tiempo indefinido.
El cierre de la sala de periodistas marca un hecho inusual en la dinámica institucional argentina. La medida alcanza a decenas de medios que contaban con acreditación anual y cumplían los requisitos establecidos por el propio Gobierno.
El contexto agrega tensión: la restricción se produce el mismo día en que el presidente recibe en la Casa de Gobierno al empresario tecnológico Peter Thiel, referente de Silicon Valley y figura influyente en el escenario político estadounidense.
Aunque no hubo explicaciones públicas, trascendió que la decisión estaría vinculada a una supuesta situación de seguridad relacionada con una investigación periodística. Sin embargo, la falta de información oficial alimenta la incertidumbre y las críticas desde el sector.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión