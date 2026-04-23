El Gobierno nacional decidió impedir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que generó fuerte preocupación en el ámbito de la prensa. Sin comunicación oficial previa, se restringió el acceso a la sede gubernamental y se dejó sin efecto el sistema de acreditaciones vigente.

Ads

Puede interesarte



La decisión fue ejecutada por Casa Militar, que además habría eliminado las huellas dactilares registradas de los trabajadores de prensa que cubren diariamente la actividad presidencial. De este modo, quienes habitualmente informan desde Balcarce 50 quedaron imposibilitados de ingresar por tiempo indefinido.

Ads



El cierre de la sala de periodistas marca un hecho inusual en la dinámica institucional argentina. La medida alcanza a decenas de medios que contaban con acreditación anual y cumplían los requisitos establecidos por el propio Gobierno.



El contexto agrega tensión: la restricción se produce el mismo día en que el presidente recibe en la Casa de Gobierno al empresario tecnológico Peter Thiel, referente de Silicon Valley y figura influyente en el escenario político estadounidense.

Ads



Aunque no hubo explicaciones públicas, trascendió que la decisión estaría vinculada a una supuesta situación de seguridad relacionada con una investigación periodística. Sin embargo, la falta de información oficial alimenta la incertidumbre y las críticas desde el sector.