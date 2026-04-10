Rosario Central igualó sin goles frente a Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores, en una noche marcada por el esperado regreso de Ángel Di María al torneo continental con la camiseta auriazul. El equipo de Jorge Almirón fue de menor a mayor, generó múltiples situaciones, pero no logró concretar y terminó dejando escapar dos puntos en condición de local.

Ads

El primer tiempo fue parejo, con momentos favorables para la visita, que se mostró dinámica, precisa y sin complejos. Durante ese tramo, Central sufrió y logró sostener el empate gracias a intervenciones clave de su arquero y a la falta de eficacia del conjunto ecuatoriano.

En el complemento, el Canalla cambió la cara. Con mayor intensidad y protagonismo, comenzó a inclinar la cancha y encontró un escenario aún más favorable tras la expulsión de Junior Sornoza en Independiente del Valle. Con un hombre de más, Central fue con todo en busca del triunfo.

Ads

Las situaciones se sucedieron: un gol anulado a Alejo Véliz por una posición adelantada muy fina, remates que pasaron cerca y varias intervenciones decisivas del arquero Aldair Quintana, figura del encuentro. Ni Di María ni Campaz lograron quebrar la resistencia rival, que en el tramo final se dedicó a defender el resultado.

El empate dejó un sabor amargo en el conjunto rosarino, que hizo el desgaste y mereció más, pero evidenció las dificultades propias de la competencia. En un grupo que se perfila como parejo, Central deberá sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea.

Ads