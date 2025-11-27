El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde detalles sobre varios puntos con relación al procedimiento de lectura de los estudios de diagnósticos por especialidad realizados en el CEMA.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se indicó que “el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias se encuentra actualmente con una mínima cantidad de médicos especialistas responsables de la lectura e informe de los estudios diagnósticos que allí se realizan, situación por la cual dichos estudios se cargan al sistema HIS únicamente como imágenes sin informe médico especializado”.

Y se remarcó que “la seguridad del paciente es un componente esencial de todo sistema de salud, definida por la OMS como el marco de actividades organizadas destinadas a disminuir los riesgos de forma constante y sostenible, reducir la aparición de daños evitables y hacer menos probables los errores. Uno de los riesgos más frecuentes en los procesos clínicos son los errores diagnósticos, los cuales pueden producirse por fallas en el acceso, en la lectura, en la oportunidad o en la comunicación de estudios diagnósticos”.

“La continuidad de la atención es un atributo central de la atención centrada en las personas, considerado internacionalmente como elemento clave de la calidad de la atención sanitaria por su relación con la oportunidad, equidad y seguridad. La interrupción del proceso diagnóstico -al no contar con profesionales disponibles para informar los estudios- afecta directamente este principio”, se añadió.

Y se resaltó que “los daños en salud no se producen únicamente por acción, sino también por omisión. La ausencia de lectura diagnóstica constituye una omisión que puede generar daños clínicos, retrasos terapéuticos y sufrimiento evitable para pacientes y familias”.

A continuación, desde AM se subrayó que “el CEMA constituye el principal centro municipal de diagnóstico ambulatorio de la ciudad, por lo que su funcionamiento adecuado es fundamental para garantizar la continuidad de cuidados y la eficacia de todo el sistema público de salud. La ausencia de profesionales para realizar informes diagnósticos afecta directamente la seguridad clínica, incrementa consultas repetidas, deriva demoras innecesarias y expone a los pacientes a retrasos en terapias oportunas, especialmente en patologías crónicas, oncológicas o cardiovasculares”.

“Esta situación provoca interrupciones en la continuidad de cuidados, demoras en los diagnósticos y posibles riesgos para la seguridad de los pacientes atendidos en el sistema público de salud municipal. Es responsabilidad del Estado municipal garantizar la calidad y la seguridad de los servicios que brinda, siendo necesario evaluar y transparentar la situación en relación con la disponibilidad de personal, tiempos de entrega y cantidad de estudios sin informe médico”, concluyeron.