Celeste Cid utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo luego de los comentarios que recibió en los últimos días sobre su aspecto físico. La actriz, que este año cumple 30 años de carrera, agradeció primero los mensajes de cariño y reconocimiento por su trayectoria, pero también decidió responder a las críticas que cuestionaban su rostro y la acusaban de haberse sometido a cirugías.



“Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, escribió la protagonista de Resistiré, dejando en claro que no se sometió a ninguna operación estética.



En su mensaje, Cid remarcó además que la mayoría de esos comentarios provenían de mujeres, lo que, según ella, demuestra el peso de los mandatos sociales sobre la belleza y la edad. “No se nos está permitido envejecer. Pues bien: no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo”, concluyó.

