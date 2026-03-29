En un rincón del continente helado, donde las temperaturas son extremas y el paisaje está dominado por hielo y viento, una pareja argentina vivió un momento inolvidable al celebrar su boda religiosa en la Antártida.

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Franco, sargento primero del Ejército Argentino, y Mara, bióloga de la Dirección Nacional del Antártico, decidieron formalizar su unión en la Base Esperanza, la estación científica donde se conocieron hace más de una década.

La ceremonia tuvo lugar en la Capilla San Francisco de Asís, ubicada dentro de la base, y fue oficiada por un capellán militar que llegó especialmente para la ocasión a bordo del rompehielos ARA Almirante Irízar.

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Junto a sus dos hijas, Alma y Luna, y varios compañeros de misión, la pareja vivió un momento cargado de emoción en medio de la comunidad que habita permanentemente este lugar tan particular del planeta.

Aunque ya estaban casados por civil desde años atrás, ambos anhelaban sellar su compromiso espiritual en el mismo sitio donde comenzó su historia juntos, y finalmente pudieron hacerlo rodeados de quienes comparten con ellos la vida en uno de los ambientes más extremos del mundo.

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La Base Esperanza es una de las pocas estaciones antárticas donde hay presencia familiar continua, con instalaciones como escuela y servicios que permiten a los residentes, incluso con hijos, vivir durante largos períodos en el continente blanco.

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