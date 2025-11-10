Con una masiva convocatoria y un clima festivo inmejorable, Mar de Cobo vivió la 18ª edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero. Organizada por la Municipalidad de Mar Chiquita junto a organizaciones de la comunidad, la celebración reunió a miles de vecinos y turistas en un evento que combinó tradición, gastronomía y espectáculos en vivo.

Durante tres jornadas, el predio de la fiesta se colmó de propuestas para toda la familia: shows musicales, desfile tradicionalista, feria de emprendedores y artesanos locales, foodtrucks y un destacado paseo gastronómico con platos típicos elaborados a base de cordero, verdadero protagonista del encuentro.

El domingo, la fiesta tuvo proyección nacional gracias a la transmisión en vivo a través del programa En tu barrio, conducido por Diego Costa. La cobertura permitió que miles de televidentes conocieran la riqueza cultural y gastronómica del Partido de Mar Chiquita.

En el marco del desfile tradicionalista, el intendente Walter Wischnivetzky, acompañado por la delegada de Mar de Cobo, Andrea Lezcano, destacó: “Mar de Cobo vivió una fiesta increíble. Fue hermoso ver pasar a miles de personas durante los tres días y que hayan disfrutado las exquisitas propuestas que ofrece la Fiesta Provincial del Cordero Costero”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto de la comunidad: “La presencia de Diego Costa y su equipo, transmitiendo para todo el país la celebración, fue una experiencia inigualable. Estamos muy agradecidos. Fue una propuesta que no generó erogación municipal gracias al trabajo de la comunidad de Mar de Cobo con sus auspiciantes. Todo el país pudo conocer las costumbres y la tradición del Partido de Mar Chiquita”.

