Este año, el galardonado fue el periodista y locutor Ricardo Pérez Bastida, reconocido por su extensa carrera en los medios marplatenses y su aporte a la difusión cultural de la ciudad. Su trayectoria incluye trabajos en Radio Rivadavia, Radio LU9, Canal 8, Canal 2 y LU6 Radio Atlántica.

Antes de anunciar al ganador principal, se premiaron dos categorías más. Rodolfo Barili recibió el premio a «Mejor Labor Conducción de Noticiero» por sus 30 años en Telefe Noticias. Barili agradeció el reconocimiento mediante un video, ya que no pudo asistir al evento. Pilar Smith, Miguel Bossio y Mariano García recibieron el premio en su nombre. Paula Bernini fue galardonada con el premio a «Mejor Cobertura Horizontes Argentinos» por su viaje a lo largo de la Ruta 40 en la «Misión Argentina», recorriendo 11 provincias y 5080 kilómetros en 28 días con el móvil de TN.

El evento comenzó con la alfombra roja, conducida por Fabián Medina Flores y Gabriela Azcoitia, quienes destacaron los looks de los invitados. Los premios de moda fueron para Pilar Smith por «Mejor look disruptivo», Gonzalo Azis por «Mejor look masculino», Eugenia Maiolino por «Mejor look femenino» y Sandra Borghi por «Mejor look alta costura».

Después de la alfombra roja, comenzó el cocktail con la entrega de premios y sorteos. El cierre musical estuvo a cargo del grupo marplatense Los Eternos, que hizo bailar y cantar a todos los asistentes.