En la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, tres hombres y dos mujeres fueron detenidos durante un allanamiento que permitió desarticular una banda dedicada a la venta de drogas a menores de edad en las inmediaciones de una escuela.

La pesquisa comenzó varios meses atrás a partir de reiterados avisos recibidos por el Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

Según información, numerosos llamados alertaban sobre la presencia de una organización que comercializaba estupefacientes en la zona del centro escolar.

Ante las sospechas, el Ministerio Público Fiscal provincial dispuso la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuyos agentes iniciaron discretas tareas de inteligencia para identificar a los responsables y el punto de venta. El resultado fue un golpe a la estructura narco que operaba con una despensa como pantalla, a escasos metros de la escuela Padre Domingo Viera.

Operaban en las inmediaciones de una escuela

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda, ubicada en la intersección de Salta y San Juan, en el barrio Don Bosco de Alta Gracia.

Los efectivos irrumpieron en el inmueble y lograron aprehender a tres hombres de 33, 34 y 42 años, junto a dos mujeres de 27 y 28.

Durante el registro, los policías incautaron 179 dosis de cocaína, dos de marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos presuntamente ligados a la comercialización ilícita.

La investigación sacó a la luz el modo de operar de la banda. Los cinco imputados utilizaban la estructura de una despensa como fachada para cubrir la venta de estupefacientes. De acuerdo al parte oficial, la comercialización se desarrollaba a menos de 300 metros de una escuela, lo que facilitaba el acceso de menores a las sustancias.

El operativo estuvo a cargo de la FPA

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno imputó a los detenidos bajo la figura de comercialización de estupefacientes agravada, debido a la proximidad con la escuela y a la participación de menores como destinatarios de la venta.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará tomando declaraciones y ampliando las pericias sobre los elementos incautados.

A principios del mes pasado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: Infobae.