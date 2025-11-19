Un taxista tucumano que estaba prófugo por su presunta participación en el transporte de casi 10 kilos de cocaína fue detenido en Corrientes, cuando intentaba cruzar a Brasil por el cruce fronterizo de Paso de los Libres. El hombre, tenía un pedido de captura nacional e internacional desde el 30 de octubre.

La detención se concretó el 3 de noviembre, durante un control migratorio en el que el imputado se presentó en una fila incorrecta. Al verificar sus datos, personal de Migraciones constató la orden de captura y coordinó su arresto inmediato, según informó la Justicia Federal de Salta.

El expediente se inició el 20 de marzo, cuando personal de Gendarmería detuvo una camioneta Toyota Hilux en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí detectaron alteraciones en los tornillos de las ruedas y, tras una requisa exhaustiva, hallaron 9,4 kilos de cocaína de alta pureza ocultos en dos neumáticos. El conductor, quedó detenido.

A partir del análisis de su celular y tareas de inteligencia, la fiscalía estableció que Luján habría actuado como “coche puntero”, abriendo camino y alertando sobre controles para facilitar el traslado del cargamento, que podía rendir más de 72 mil dosis.

La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró legal la detención y ordenó mantenerlo en prisión preventiva. La fiscal subrogante Paula Gallo recordó además que Luján cuenta con un antecedente por amenazas y lesiones, y pidió aplicar la figura de “reiterancia delictiva” prevista en el Código Procesal Penal Federal.

La Justicia autorizó acceder a información financiera del acusado para avanzar en una posible ruta patrimonial y determinar si operaba dentro de una red más amplia.La causa continúa bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Salta, que espera avanzar sobre nuevos involucrados.

Fuente: Infobae