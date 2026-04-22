Un hombre de 35 años fue detenido hoy en el barrio General Pueyrredon, acusado de haber cometido varios robos a mano armada en comercios, entre el 25 y 26 de marzo pasado.

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La detención se concretó Morris y República de Cuba, a partir de tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo, que permitió reunir pruebas para acreditar la presunta autoría del imputado en distintos hechos delictivos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Octava y la colaboración del Comando de Patrullas, con intervención de la Fiscalía N°14, a cargo de Fernando Berlingeri, y el Juzgado de Garantías N°2.

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Según la investigación, el detenido está sindicado como autor de un raid delictivo cometido entre el 25 y 26 de marzo, bajo la modalidad de intimidación con arma de fuego, movilizándose en un motovehículo tipo 110 cc y perpetrando robos en distintos comercios de la jurisdicción.

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Se informó además que en el marco de la causa, el 2 de abril se había realizado un allanamiento en un domicilio ubicado en Cuba y Morris, donde se secuestró un revólver calibre 22 con numeración suprimida, municiones de distintos calibres, estupefacientes -cocaína y marihuana-, documentación perteneciente a una de las víctimas, prendas utilizadas en los hechos y dinero en efectivo.

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En ese procedimiento también fue identificada la pareja del imputado, conforme a directivas judiciales.

La investigación lo vincula además con otros hechos ocurridos en las mismas fechas, en los que habría sustraído dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintas pertenencias en comercios.

Tras la detención, y luego de mantener comunicación con el magistrado interviniente, se avalaron las actuaciones y se dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44.