Un sujeto de 44 años fue detenido hoy en Batán, en el marco de dos causas judiciales por los delitos de hurto agravado, amenazas agravadas y robo. Además se secuestraron elementos de relevancia para la causa.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) General Pueyrredon, realizó un allanamiento con resultado positivo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles 144 y 159.

Como resultado del operativo, los efectivos procedieron a la detención del hombre y al secuestro de diversos elementos presuntamente vinculados a los hechos investigados, entre ellos una caja de herramientas, una sandwichera, un reloj pulsera y varias prendas de vestir.

Las actuaciones contaron con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Ejecución (UFIJE) N°7, a de Romina Díaz, y del Juzgado de Garantías N°5. Por disposición judicial, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

