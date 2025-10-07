Un poste de cables se desplomó durante la madrugada del lunes en la esquina de Teodoro Bronzini y 3 de Febrero, en el barrio Sarmiento, y cayó sobre el frente de un local de fumigaciones. A pesar del impacto, no se registraron heridos.

Según informaron desde el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL), personal del área trabaja en el lugar para retirar la estructura dañada y asegurar el tendido eléctrico, con el objetivo de restablecer la normalidad en el sector.

Vecinos del barrio señalaron que el poste “ya estaba debilitado” a raíz de los constantes temporales y ráfagas de viento que afectaron a la ciudad en las últimas semanas. Algunos incluso advirtieron que la base del soporte presentaba signos de corrosión y humedad, lo que podría haber contribuido al colapso.

“El poste se movía cada vez que soplaba fuerte el viento. Anoche directamente se vino abajo”, relató una comerciante de la cuadra, que aseguró haber escuchado “un estruendo” durante la madrugada.

El incidente reaviva la preocupación por el estado del sistema de alumbrado público en los barrios residenciales de Mar del Plata, donde la combinación de estructuras antiguas y condiciones climáticas adversas representa un riesgo potencial para los vecinos.

Desde el EMVIAL recordaron que los vecinos pueden reportar postes en mal estado o con riesgo de caída a través del 147 o del portal de reclamos del Municipio, para facilitar la intervención preventiva.