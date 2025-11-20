Un joven de 18 años fue detenido tras un allanamiento en una vivienda de Gascón al 770, acusado de participar del violento asalto a mano armada ocurrido a principios de mes en una heladería de avenida Colón.

El caso se remonta al 2 de noviembre, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la heladería “Iglú”, ubicada en Colón y Tres Arroyos. A punta de pistola redujeron a empleados y a un cliente, robaron teléfonos celulares y cerca de 480 mil pesos de la recaudación, y escaparon en un Volkswagen Suran.

Minutos después, gracias al alerta al 911 y al rápido accionar del personal de la Comisaría 12ª y el Comando de Patrullas, un joven de 24 años fue detenido en Calaza al 2600, tras una breve persecución. Los otros dos cómplices lograron escapar. El vehículo fue hallado abandonado e incendiado en Chilavert entre Gascón y Alberti. En esa oportunidad se recuperó todo el dinero robado y los celulares sustraídos.

Con el avance de la investigación, el personal del Gabinete Técnico Operativo recolectó declaraciones testimoniales, imágenes de cámaras y realizó tareas de seguimiento que permitieron identificar a otro de los autores: un joven de 18 años, cuyo domicilio también fue establecido. Además, determinaron que la Suran utilizada en el robo había sido robada a mano armada el 31 de octubre a un hombre de 74 años en la misma zona.

Con los elementos reunidos, el fiscal Fernando Berlingieri solicitó una orden de registro, secuestro y detención. El allanamiento se concretó este jueves en Gascón al 770, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental, Infantería y personal de la Comisaría 6ª. Allí detuvieron al sospechoso e incautaron un arma de utilería, una munición calibre 380, cuatro teléfonos celulares y prendas que habría utilizado durante el asalto.

El joven quedó detenido en la Unidad Penal 44 de Batán, acusado de robo doblemente agravado. Además, tiene antecedentes por hurto de motovehículo, tentativa de robo agravado y encubrimiento.