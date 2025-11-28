Un hombre de 42 años fue detenido este viernes en la calle 42 entre 27 y 29, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un sujeto armado en la vía pública.

Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar y aprehendió al sospechoso, a quien le secuestraron un revólver calibre 38 largo, marca Detective, que llevaba cargado con seis municiones intactas. Según informaron las autoridades, el arma no tenía pedido de secuestro.

Desde la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, se ordenó iniciar actuaciones por portación ilegal de arma de fuego, enviar el revólver a Policía Científica para las pericias correspondientes, notificar al detenido y trasladarlo a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

