La investigación arrancó por el robo de una moto estacionada en plena vía pública y terminó con un operativo en el que secuestraron vehículos, celulares, herramientas y un arma de fuego. El imputado, de 18 años, quedó detenido.

Un allanamiento policial realizado en Mar del Plata permitió desbaratar una maniobra de robo de motovehículos, luego de que la Policía encontrara partes robadas, una moto usada para delinquir y un arma de fuego con municiones en una vivienda de la ciudad.

Todo comenzó el 22 de diciembre de 2025, cuando un hombre de 62 años denunció que le habían robado su motocicleta Honda XRE 300 Rally, de colores blanco, rojo y azul, que había dejado estacionada sobre San Martín al 3800 con traba volante colocada. Minutos después, un transeúnte le advirtió que desconocidos se habían llevado el rodado.

A partir de la denuncia, se activó el pedido de secuestro, se cargó el dominio en el sistema LPR y personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera comenzó con tareas investigativas que derivaron en la identificación del presunto autor del hecho.

Con la orden judicial otorgada por el Juzgado de Garantías N° 6, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en Avenida Colón al 12.100, donde recuperaron partes del rodado sustraído, una motocicleta XR 250 blanca que habría sido utilizada para cometer el robo, teléfonos celulares, herramientas de mano y un arma de fuego con munición.

Según la investigación, el imputado guardaba los vehículos robados en su domicilio, los desarmaba parcialmente y luego comercializaba las piezas en el mercado negro.

El acusado es un joven de 18 años, desocupado y residente de la ciudad, quien quedó detenido por orden de la UFI de Delitos Contra la Propiedad Automotor, a cargo del Dr. Eduardo Layus. El fiscal lo notificó por los delitos de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional, y dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El procedimiento se concretó el 9 de enero de 2026 y forma parte de los operativos destinados a combatir el robo de vehículos en la ciudad.