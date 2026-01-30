Un hombre de 47 años fue detenido en Mar del Plata cuando circulaba en una camioneta con pedido de secuestro activo y chapas patente falsas, durante un control policial en la zona norte de la ciudad.

El procedimiento se realizó cuando efectivos del Gabinete de Automotores de la Comisaría 16ª frenaron al conductor en calle Génova, entre Polonia y Cerretti. El hombre se desplazaba en una Chevrolet Captiva que, a simple vista, no presentaba irregularidades.

Sin embargo, al chequear los datos, los policías detectaron que las patentes colocadas no eran originales. Al profundizar la verificación por número de motor y chasis, confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro desde noviembre de 2024, por una causa de hurto tramitada en la Comisaría 13ª.

La camioneta tenía numeración de autopartes borrada, un dato que terminó de complicar al conductor.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y el hombre quedó aprehendido por encubrimiento. La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingieri, quien ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

