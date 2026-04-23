Luego de semanas de tareas de inteligencia y vigilancia, la Policía bonaerense detuvo a Fabián Jesús Bravo, conocido como “El Gordo Pei”, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados del norte del Conurbano. El operativo también permitió la captura de su pareja, Joana Giménez, con quien permanecía prófugo en una causa por homicidio agravado y amenazas con armas de fuego.

Ads

El procedimiento, denominado “Pei Gordo”, fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos en el marco de una causa a cargo de la UFI Nº 7 de San Martín. La pesquisa permitió desarticular una organización criminal con estructura jerárquica, dedicada al narcomenudeo y con fuerte control territorial basado en la violencia.

De acuerdo a los investigadores, la banda utilizaba plataformas digitales de difícil rastreo para coordinar sus movimientos y evitar ser detectada. Además, contaba con roles definidos para la administración de puntos de venta, la distribución y el almacenamiento de droga en distintos inmuebles.

Ads

El avance clave en la investigación se produjo el 1º de abril, cuando fue interceptado un vehículo en José León Suárez. En ese procedimiento detuvieron a un sobrino de Bravo, a quien le secuestraron un arma, droga, dinero en efectivo y un teléfono celular, lo que permitió profundizar el seguimiento sobre el entorno del prófugo.

Con esa información, los agentes lograron determinar que Bravo y su pareja se desplazaban por el oeste bonaerense, alquilando viviendas temporarias para evitar ser ubicados. Finalmente, fueron localizados en el barrio Martín Fierro, donde permanecían ocultos junto a sus hijos.

Ads

El operativo finalizó con un despliegue sorpresa: primero fue detenida la mujer cuando intentó escapar, y luego los efectivos ingresaron al domicilio y capturaron a “El Gordo Pei”, quien ofreció resistencia antes de ser reducido.

Tras las detenciones, la Justicia considera desarticulado el núcleo operativo de la banda, mientras continúa la investigación para dar con otros posibles integrantes de la organización.