Cayó el clan de “Las Chicas Superpoderosas”: tres mujeres detenidas por venta de cocaína en Mar del Plata
Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en el barrio Termas Huinco, Peralta Ramos y Juramento.
En una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de Mar del Plata, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas desbarató a un clan familiar integrado por tres mujeres que comercializaban cocaína bajo la modalidad delivery y que se hacían llamar “Las Chicas Superpoderosas”.
Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4 y en el marco de una investigación encabezada por los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Bouchard al 4000 (barrio Termas Huinco), San Salvador al 6100 (Peralta Ramos) y Gutenberg al 3800 (Juramento).
Durante las requisas, el personal policial secuestró alrededor de un kilo de cocaína, distribuido en trozos compactos y en unos 150 envoltorios listos para la venta, además de una pistola Bersa calibre 380 con numeración suprimida y cargador con siete proyectiles. También se incautaron dinero en efectivo, dos automóviles Peugeot (un 208 rojo y un 207 negro), una máquina de contar billetes, balanzas digitales y teléfonos celulares.
La investigación
La pesquisa se inició en mayo de este año a partir de información que señalaba a tres mujeres —una tía y sus dos sobrinas, todas mayores de edad— que operaban en distintos puntos de la ciudad vendiendo estupefacientes a través de plataformas de mensajería. Pactaban previamente los encuentros y concretaban las entregas en modalidad delivery.
Una de las acusadas vivía en Bouchard al 4000, en una casa lindera a la Escuela Primaria N° 42 “Antártida Argentina”. Otra, domiciliada en Gutenberg al 3800, resultó ser efectivo policial de la Provincia de Buenos Aires, aunque se encontraba con carpeta psiquiátrica y sin cumplir funciones.
Las tres mujeres, de 57, 34 y 25 años, fueron aprehendidas y trasladadas a sede judicial para ser indagadas por infracción a la Ley 23.737, encubrimiento por adulteración de elementos con numeración registrable y tenencia ilegal de arma de guerra.
En paralelo, Asuntos Internos dispuso la inmediata desafectación de la integrante de la Policía Bonaerense involucrada en la causa.
