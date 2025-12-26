Un joven de 24 años fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata acusado de encubrimiento, luego de ser sorprendido al volante de un auto robado, que tenía pedido de secuestro activo desde agosto. El operativo se activó tras un llamado al 911 y terminó con el vehículo incautado y el imputado tras las rejas.

El procedimiento se desarrolló en la zona de Gaboto y Pehuajó, donde personal del Comando de Patrullas interceptó un Volkswagen Gol Trend verde, dominio KQD 518. Al chequear los datos, los efectivos confirmaron que el rodado había sido robado el 28 de agosto de 2025 y era intensamente buscado por la Comisaría Quinta.

El robo había ocurrido cuando una mujer de 67 años descendió de su vivienda para cerrar el portón, dejando el auto en la trotadora. En segundos, una moto tipo cross con dos delincuentes apareció en escena: uno de ellos bajó, se subió al vehículo y escapó a toda velocidad. Dentro del auto estaban todos los papeles, documentación y un teléfono celular, que también fueron sustraídos.

Tras la detención, tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Vicente, que ordenó la notificación por el delito de encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El detenido no es un desconocido para la Justicia: registra antecedentes penales, entre ellos causas por encubrimiento, infracción al artículo 289 del Código Penal y lesiones culposas. El caso volvió a encender la alarma por el robo de autos y la rápida circulación de vehículos sustraídos en la ciudad.

