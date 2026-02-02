Un joven de 21 años fue detenido este lunes en Mar del Plata tras ser sorprendido manejando un auto robado que había sido sustraído de la vía pública. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad y terminó con el sospechoso tras las rejas.

El procedimiento se dio en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, cuando efectivos del Comando de Patrullas interceptaron al sujeto en la esquina de Garay y David Ortega. Lo que llamó la atención de los policías fue que el automóvil, un Toyota gris, circulaba sin patente colocada.

Al chequear los datos del rodado, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo, correspondiente al dominio AB583KU, requerido por la Comisaría Cuarta. En ese momento, el conductor quedó inmediatamente aprehendido.

Durante el operativo también se secuestraron prendas de vestir, documentación personal, un teléfono celular y otros elementos, que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De La Canale, que ordenó la formación de causa, el traslado del acusado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y la restitución del auto a su dueño, mientras continúan las actuaciones judiciales.

