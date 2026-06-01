Tres personas fueron aprehendidas acusadas de integrar una banda que utilizaba inhibidores de señal para cometer robos en vehículos estacionados.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un hecho ocurrido en la zona de las avenidas Edison y Juan B. Justo. Según la investigación, dos de los sospechosos habrían empleado un inhibidor para acceder a una camioneta Volkswagen Amarok estacionada y sustraer dinero en efectivo, una billetera y otros elementos del interior.

A través del seguimiento realizado por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se detectó además la presencia de un vehículo de apoyo, una Volkswagen Suran negra, que se encontraba estacionada a pocos metros del lugar.

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Personal del Comando de Patrullas logró interceptar a dos hombres cuando intentaban retirarse de la zona y secuestró en su poder los objetos robados. Poco después también fue identificada y aprehendida la conductora de la Suran.

Durante el operativo se incautó el vehículo utilizado en la maniobra, teléfonos celulares, un equipo de comunicación tipo handie marca Baofeng y los elementos sustraídos, que posteriormente fueron restituidos a la víctima.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por la fiscal Ana Caro, que dispuso actuaciones por el delito de hurto agravado por la utilización de llave falsa. Los dos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras que la mujer fue alojada en la Unidad Penal N° 50.

Los tres imputados cuentan con antecedentes penales. La mujer registra causas por hurto reiterado y tentativa de hurto, mientras que uno de los hombres posee antecedentes por robo agravado, hurto en grado de tentativa y violación de domicilio. El tercer acusado también registra antecedentes por hurto agravado, robo en grado de tentativa, desobediencia e infracción a la Ley 23.737.

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