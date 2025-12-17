Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de protagonizar una violenta entradera contra una jubilada de 80 años en City Bell, a quien maniataron, golpearon y le robaron sus ahorros.

Ads

Los detenidos fueron identificados como Facundo Favio Santín, alias “El Caco”, y Walter Gustavo Nievas, conocido como “Cartucho”. Ambos fueron arrestados por la DDI de La Plata tras casi dos años de investigación, en el marco de una causa que instruye la UFI N°6 del Departamento Judicial platense.

Según la denuncia, los delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima cerca de la 1 de la madrugada, mientras dormía. Una vez dentro, la golpearon, la maniataron y la amordazaron, para luego amenazarla de muerte. Del domicilio se llevaron 9 mil dólares, 50 mil pesos y un teléfono celular.

Ads

Puede interesarte

Horas más tarde, cuando logró desatarse y salir al exterior, la mujer encontró a sus perros muertos en el jardín. De acuerdo a la investigación, los animales habrían sido envenenados por los asaltantes para facilitar la fuga y evitar ser descubiertos.

El avance de la causa se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron identificar una Citroën Berlingo verde utilizada para escapar, y en el rastreo del teléfono robado, que volvió a activarse con otra línea en la zona de El Pato, partido de Berazategui. Ese dato derivó en allanamientos y en la identificación de los sospechosos.

Ads

Durante las pericias al celular secuestrado, los investigadores hallaron un video grabado el mismo día del robo, donde los acusados festejaban el asalto, además de imágenes del dinero sustraído y audios que relataban el hecho. Ambos imputados serán indagados en las próximas horas, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.

Fuente: Infobae