En el marco de las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir los delitos de explotación sexual infantil, la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina llevó adelante dos allanamientos el 18 de noviembre en distintos puntos de la ciudad.

El primero ocurrió por la mañana en una vivienda del barrio Peralta Ramos, donde los investigadores, que venían siguiendo al sospechoso desde semanas atrás, notificaron a un hombre mayor de edad de la formación de una causa por tenencia de pornografía infantil. Durante el operativo, ordenado por la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género y supervisado por el Juzgado de Garantías Nº 5, se secuestraron un teléfono celular y una notebook para su análisis pericial.

Horas más tarde, y por disposición de la misma Fiscalía ante el Juzgado de Garantías Nº 4, se concretó un segundo allanamiento en el barrio Estrada, donde fue detenido otro hombre investigado por el mismo delito. Este caso tuvo una especial relevancia para los investigadores, ya que el sospechoso había sido notificado previamente, el 26 de febrero de 2025, en una causa iniciada por la misma dependencia.

En esa ocasión, se le habían secuestrado diversos dispositivos electrónicos, cuyo examen reveló contenido inequívoco vinculado a pornografía infantil, incluyendo fotos, videos y correos electrónicos. A partir de esos hallazgos, la Fiscalía dispuso nuevas tareas de inteligencia que incluyeron un relevamiento de plataformas web de acceso público, lo que permitió confirmar que el sospechoso continuaba residiendo en el mismo domicilio.

Con esa información, se elevaron las actuaciones y se solicitó con urgencia la orden judicial correspondiente. Finalmente, los Juzgados de Garantías en turno autorizaron los allanamientos, que fueron ejecutados por la Policía Federal. El hombre detenido en el segundo operativo quedó alojado en dependencias de la fuerza, a disposición del magistrado interventor.

