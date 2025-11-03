Dos hermanos fueron detenidos en la localidad chaqueña de Juan José Castelli durante un operativo policial que culminó con el secuestro de 29 kilos de marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta utilizada para la distribución de drogas. El procedimiento se realizó tras una investigación por narcomenudeo que venía desarrollándose desde hace varias semanas.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los agentes montaron un operativo de vigilancia frente a la vivienda de los sospechosos, identificados por sus iniciales J.M.I. (33) y M.R.L. (34). En el lugar, observaron una presunta entrega de paquetes entre cuatro personas. Al intentar intervenir, dos de los involucrados lograron escapar y permanecen prófugos.

Durante la requisa, la policía incautó diez paquetes envueltos en film que contenían marihuana, cuyo pesaje oficial arrojó un total de 29 kilogramos. También se secuestraron $578.650 en efectivo, un teléfono celular, que será peritado por su posible vínculo con la red de comercialización, y una motocicleta utilizada para el traslado de la droga.

El operativo, considerado uno de los más importantes de los últimos meses en la zona, fue supervisado por personal de la división antinarcóticos y contó con la presencia de testigos civiles. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía Federal, bajo la carátula de infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los investigadores creen que los detenidos formaban parte de una red local de distribución de marihuana en distintas localidades del norte chaqueño. Las autoridades continúan con los rastrillajes para dar con los dos prófugos que escaparon durante el procedimiento.

Fuente: Infobae