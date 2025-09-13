El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 06:10, en la calle 25 de Mayo al 5500 cuando un policía que se encontraba en servicio escuchó ruidos en la vereda y observó a un hombre forzando un Fiat Uno gris, propiedad del propio efectivo. Al dar la voz de alto, el segundo implicado, que esperaba en otro vehículo, sacó un arma, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

El primer imputado, de 39 años, logró subirse al Fiat Uno y huir junto a su cómplice de 41 años. Minutos después, ambos ingresaron por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El hombre de 41 años presentaba heridas de arma de fuego en las piernas y la espalda, pero se encuentra fuera de peligro, mientras que el de 39 años fue detenido en el hospital.

La investigación, a cargo de la UFI N°6 de Mar del Plata, confirmó el hecho mediante videos de cámaras de seguridad y el secuestro de seis vainas servidas calibre 9 mm y un arma Glock 17 con cargador. Ambos imputados quedaron formalmente vinculados a la causa por “Tentativa de robo de vehículo dejado en vía pública, agravado por el empleo de arma de fuego”.

