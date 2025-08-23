Personal del Comando de Patrullas intervino tras un llamado al 911 y detuvo a dos personas en Balcarce y España. Se trata de un joven de 18 años y una mujer de 48, quienes momentos antes habían utilizado un inhibidor para abrir un Volkswagen Polo estacionado en Avenida Libertad y Dorrego.

Del interior del rodado sustrajeron una mochila, una notebook, una tablet, dos celulares, elementos de higiene, una billetera con documentación y un handy. Gracias a la descripción brindada por transeúntes, los efectivos lograron interceptarlos cuando aún llevaban consigo los objetos robados.

El fiscal de Flagrancia, Dr. Leandro Arévalo, dispuso que ambos fueran notificados de la formación de causa y trasladados a las Unidades Penales N° 44 y N° 50, respectivamente.

El joven registra causas previas por hurto en grado de tentativa, tentativa de robo agravado, robo en poblado y en banda, tentativa de hurto y robo, entre otros ilícitos.

La mujer tiene antecedentes tes por tentativa de hurto, infracciones al DNU por Covid-19, hurto agravado por uso de llave falsa, tentativa de robo y reiteradas tentativas de hurto.

