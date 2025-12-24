Las ventas de juguetes para esta Navidad cayeron un 6,9% en unidades respecto del año pasado, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El descenso se produjo en un contexto de consumo más cauteloso y hogares con menor poder adquisitivo.

El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que, aun con la baja interanual, diciembre mostró un desempeño mejor al previsto si se lo compara con noviembre, mes en el que se había registrado una caída significativa. “En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”, explicó.

La cámara destacó que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento fueron determinantes para sostener parte de la demanda, especialmente en las compras de último momento. La reducción de las tasas de interés también favoreció tanto a consumidores como a comercios, que pudieron ofrecer planes de cuotas más accesibles.

Los medios de pago electrónicos dominaron las operaciones: tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros sistemas digitales concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia casi nula del efectivo. En paralelo, las ventas online -que representan alrededor del 25% del mercado- se mantuvieron estables respecto del año anterior, sin mostrar crecimiento.

El ticket promedio varió según el canal de venta: en jugueterías de barrio rondó los $19.000 por producto, en supermercados se ubicó cerca de los $10.000 y en cadenas especializadas alcanzó aproximadamente los $45.000.

Entre los rubros más demandados se destacaron los juguetes didácticos para primera infancia, artículos para el aire libre, juegos de mesa familiares, sets de manualidades y muñecas. También creció el interés por peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples.

Fuente: con información de Noticias Argentinas