El Gobierno celebró la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que suspendió la orden de la jueza Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de YPF a un banco en Nueva York. Esta medida, confirmada en el fallo firmado por las juezas Myrna Pérez, Sarah Merriam y María Araújo Kahn, permanecerá vigente mientras se resuelvan las apelaciones, evitando que el país transfiera la mayoría accionaria de la petrolera estatal.

Ads

El Ejecutivo destacó también la autorización del tribunal para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos participe como “amicus curiae”, respaldando la posición argentina. “Es un paso decisivo para resguardar un activo estratégico y los intereses de todos los argentinos”, señaló la Procuración del Tesoro. Esta resolución representa un avance significativo en la defensa de un activo clave para el país.

El fallo establece que la suspensión se limita a la orden de entrega dictada el 30 de junio, sin afectar el curso de la apelación de fondo contra la sentencia de 2023, que condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF. El tribunal ordenó, además, que el país cumpla con las notificaciones de calendario conforme a las reglas del Segundo Circuito.

Ads

Puede interesarte

El litigio, que lleva más de una década, se encuentra en una etapa de discovery, en la que los demandantes buscan información sobre activos y movimientos financieros del Estado argentino para ejecutar la sentencia. En este contexto, Argentina solicitó ante la jueza Preska suspender las órdenes de discovery para evitar la entrega de datos sensibles mientras se resuelve la apelación, una petición que aún está pendiente de resolución.

Desde la Casa Rosada subrayaron que el fallo no altera el proceso de apelación de fondo, que continuará con presentaciones y audiencias en los próximos meses. “Durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio. Hoy ejercemos plenamente nuestro derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales”, expresó el Ejecutivo.

Ads

Fuente: con información de TN